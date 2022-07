Banca Halifax | che figura | “Se non vi piacciono i pronomi Lgbt andatevene” E i clienti se ne vanno davvero

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug — Quando la smania per il politicamente corretto sfocia nel ridicolo e finisce per diventare un boomerang contro chi la promuove: è accaduto alla, i cui, da giorni, stanno chiudendo in massa i propri conti per protestare contro un’infelice mossa promozionale dei social media manager della compagnia, rei di troppo bigottismo woke. In sunto, il team social della società avrebbero detto ai correntisti di «andarsene altrove» nel caso non avessero gradito i nuovi cartellini identificativi del personale dotati di «pronome preferito» in ossequio al paradigmi. La, ie quella smania di apparire woke Detto, fatto: in quello che è stato etichettato dal Daily Mail come «uno dei più grandi disastri di pubbliche relazioni ...