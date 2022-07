Ascolti Tv di ieri 4 luglio 2022: Access Prime Time e Preserale (Di martedì 5 luglio 2022) Ascolti Tv di ieri 4 luglio 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli Ascolti e dello share del 4 luglio per i principali canali tv nelle fasce di ascolto di ieri dell’Access Prime Time e Preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata di ieri nella fascia dell’Access Prime Time e in quella Preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli Ascolti di ieri. Ascolti TV ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022)Tv di: quali sono i dati ufficiali relativi aglie dello share del 4per i principali canali tv nelle fasce di ascolto didell’? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata dinella fascia dell’e in quella. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidiTV ...

Pubblicità

EnfantProdige : @fabriziomico Ieri comunque ho sbagliato a paragonare #PrettyWoman a Titanic, perchè quest'ultimo se li sogna quel… - TrxpQueej4L : @Bonu4L Te l’ho detto ieri, non ascolti mai - Roberto55979047 : RT @_akaaatiamo: ricordo ancora come se fosse ieri avendo sentito per la prima volta mi manchi. questa canzone ti farà piangere e emozionar… - Lucamarzanoo1 : RT @_akaaatiamo: ricordo ancora come se fosse ieri avendo sentito per la prima volta mi manchi. questa canzone ti farà piangere e emozionar… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 4 luglio 2022: chi ha vinto in prime time -