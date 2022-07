Ascoltare audiolibri fa bene: come e dove ascoltarli e da quali cominciare (Di martedì 5 luglio 2022) Storie emozionanti, racconti intriganti o avventure mozzafiato: tutto questo spesso è contenuto all’interno delle pagine di un libro. Leggere, infatti, permette di isolarsi dalla quotidianità e di sviluppare la propria immaginazione, ma anche le persone più appassionate non hanno sempre il tempo per prendere in mano un libro e lasciarsi andare alla lettura. Se non vuoi che il tuo libro preferito rimanga sul comodino a prendere polvere, un modo per leggerlo, è ascoltarlo! Sì, perché gli audiolibri sono l’alternativa easy ai volumi, pronti a seguirti in ogni momento della giornata. Gli audiolibri conquistano sempre di più Diversamente da quello che si pensa la comparsa degli audiolibri, non è recente, sono apparsi negli anni ’30, ma è negli ultimi tempi hanno conquistato sempre più appassionati di letteratura. Secondo una ricerca di ... Leggi su dilei (Di martedì 5 luglio 2022) Storie emozionanti, racconti intriganti o avventure mozzafiato: tutto questo spesso è contenuto all’interno delle pagine di un libro. Leggere, infatti, permette di isolarsi dalla quotidianità e di sviluppare la propria immaginazione, ma anche le persone più appassionate non hanno sempre il tempo per prendere in mano un libro e lasciarsi andare alla lettura. Se non vuoi che il tuo libro preferito rimanga sul comodino a prendere polvere, un modo per leggerlo, è ascoltarlo! Sì, perché glisono l’alternativa easy ai volumi, pronti a seguirti in ogni momento della giornata. Gliconquistano sempre di più Diversamente da quello che si pensa la comparsa degli, non è recente, sono apparsi negli anni ’30, ma è negli ultimi tempi hanno conquistato sempre più appassionati di letteratura. Secondo una ricerca di ...

Pubblicità

giammari59 : RT @peoplepubit: Dall'audiolibro di 'Pojana e i suoi fratelli', realizzato dagli amici di @Gm_Audiolibri, che puoi ascoltare su @AudibleIt!… - civati : RT @peoplepubit: Dall'audiolibro di 'Pojana e i suoi fratelli', realizzato dagli amici di @Gm_Audiolibri, che puoi ascoltare su @AudibleIt!… - gogethans : RT @AlineMedri: raga ma come fate ad ascoltare gli audiolibri io ho la soglia di concentrazione di una che non sa cosa è la concentrazione,… - IOdonna : Premio Strega 2022 da ascoltare: gli audiolibri per conoscere i finalisti - peoplepubit : Dall'audiolibro di 'Pojana e i suoi fratelli', realizzato dagli amici di @Gm_Audiolibri, che puoi ascoltare su… -