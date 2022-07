(Di lunedì 4 luglio 2022) Il Bologna si sta interessando a Szymondella. Il centrocampista polacco non è stato riscattato dall'Empoli,...

Pubblicità

sportli26181512 : Zurkowski torna alla Fiorentina, ma si fa avanti un club di Serie A: Il Bologna si sta interessando a Szymon Zurkow… -

Fiorentina.it

Il Bologna potrebbe perdere Hickey: per sostituirlo una delle ipotesi è quella di puntare su Pezzella dell'Atalanta Continua Pezzella al Bologna Bonazzoli alla Salernitanaall'Empoli Emakhu al Lecce Radu alla Cremonese Busio al Sassuolo Cistana al VeronaLa ripresa si apre con Bajrami per La Mantia e conche ci prova dopo nemmeno un minuto ... Atalanta chea farsi vede con Pasalic, conclusione alta, prima che Gasperini inserisca anche ... Tuttosport, Viola guarda in casa Empoli: piacciono Bajrami e Viti. Zurkowski la chiave