Usare il telefono per navigare dal PC (hotspot) (Di lunedì 4 luglio 2022) Tutti gli smartphone moderni di oggi possono convertirsi in qualsiasi momento in modem per navigare su internet dal PC, così da poter navigare anche quando siamo fuori casa o continuare a lavorare anche quando va via la corrente elettrica o il modem della linea fissa smette di funzionare. Un qualsiasi telefono moderno può fornire accesso ad Internet sfruttano la linea della rete cellulare: useremo quindi i Giga inclusi nel nostro abbonamento per navigare veloci sulle reti 4G e 5G, con velocità di punta spesso superiori anche alle vecchie linee Internet. Ovviamente bisognerà tenere sotto controllo i Giga di traffico disponibili, ma con le moderne offerte da 50GB o più è davvero difficile finire i Giga a disposizione, a meno che non si scarichino file grossi o si vedano più video in streaming nel corso della stessa ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 4 luglio 2022) Tutti gli smartphone moderni di oggi possono convertirsi in qualsiasi momento in modem persu internet dal PC, così da poteranche quando siamo fuori casa o continuare a lavorare anche quando va via la corrente elettrica o il modem della linea fissa smette di funzionare. Un qualsiasimoderno può fornire accesso ad Internet sfruttano la linea della rete cellulare: useremo quindi i Giga inclusi nel nostro abbonamento perveloci sulle reti 4G e 5G, con velocità di punta spesso superiori anche alle vecchie linee Internet. Ovviamente bisognerà tenere sotto controllo i Giga di traffico disponibili, ma con le moderne offerte da 50GB o più è davvero difficile finire i Giga a disposizione, a meno che non si scarichino file grossi o si vedano più video in streaming nel corso della stessa ...

Pubblicità

pomhey : Usare il telefono per navigare dal PC (hotspot) - super_caz : @Pgreco_ Usare un telefono per fare la foto del display di un altro telefono denota un particolare tipo di intelligenza che a me è estranea - MonteroKlara : RT @YarnoCeleghin: Voto 10 alla richiesta dei @PLACEBOWORLD di non usare il telefono durante lo show. Voto 8 al pubblico che si è adeguato.… - magivshop : io ci provo a usare la suoneria dopo ANNI ma poi il telefono makes sounds anche quando scorri la tl e :] I can't :]… - principesso2 : Facciamo massimo due ore di telefono al giorno, ragazzi: meno elettricità, meno usura delle batterie... Si potrebbe… -