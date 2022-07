(Di lunedì 4 luglio 2022) Neldel, area naturale protetta a nord - ovest di, si è sviluppato un vasto. In corso le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco, mentre nella zona - che si estende ...

Affaritaliani : Un altro incendio a Roma, brucia il Parco del Pineto - Manuela94435650 : @biggio07 Un altro incendio? - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @gianluigidellac: A Roma, altro incendio con fumo e caduta cenere … non si capisce bene cosa sia, tra caldo torrido e rifiuti , clima a… - PeppeAllegri : @NosapaiD Eh hai ragione, grazie! Tra l'altro l'incendio mi pare ancora attivo, da qui. - gianluigidellac : A Roma, altro incendio con fumo e caduta cenere … non si capisce bene cosa sia, tra caldo torrido e rifiuti , clima apocalittico. -

Nel Parco del Pineto, area naturale protetta a nord - ovest di Roma, si è sviluppato un vasto. In corso le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco, mentre nella zona - che si estende tra i quartieri Aurelio, Balduina, Primavalle e Pineta Sacchetti - è visibile una densa colonna ......l'che sta interessando la zona del parco della Pineta Sacchetti a Roma . Squadre supportate al momento anche da tre elicotteri, uno dei Vigili del fuoco, il secondo dei carabinieri e l'...Roma, 4 lug. (askanews) - Nel Parco del Pineto, area naturale protetta a nord-ovest di Roma, si è sviluppato un vasto incendio. In corso ...AGI - Il propagarsi dell’incendio nella Valle dell’Inferno è arrivato sotto il convento di via Albergotti 75 dove ha scavalcato la recinzione e bruciato l’erba incolta sotto i tubi gialli del gas Anch ...