Ultime Notizie – Roma | ubriaca guida contromano su autostrada Fiumicino

(Di lunedì 4 luglio 2022) Completamenteva di notte contno sull’, a velocità sostenuta. A notarlo un’auto del Reparto mobile della Polizia di, che rientrava dal servizio e che ha immediatamente bloccato la corsia di sorpasso, facendo defluire le auto sulla corsia di marcia. La giovane alla, neopatentata, all’inizio non ha frenato e solo in seguito ha rallentato la sua corsa ed è stata fermata dagli agenti, che l’hanno sottoposta al controllo con l’etilometro, rilevando un tasso alcolemico altissimo. A riferire l’episodio è Italia Celere, sindacato di Polizia, sottolineando che l’intervento ha consentito di evitare conseguenze molto gravi. Alla ragazza, in stato confusionale e di forte agitazione, è stata sequestrata ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - DamianoMassimo1 : Stando alle ultime notizie nelle prossime ore ci potrebbe essere l'annuncio di zaniolo alla Juve - ViViCentro : Maggio: 49 mila occupati in meno #disoccupati #giovani #inmeno #maggio #occupati - lucremaritano : #90secondiditoro con -

Il Sole 24 ORE

Fiamme e panico al parco del Pineto, in zona Monte Mario. L'incendio che dalle 13 di lunedì 4 luglio ha colpito la riserva devastando ettari di vegetazione e danneggiato i centro sportivo Vis Aurelia ...Il ruolo della Bielorussia come partner strategico della Russia di Vladimir Putin nella guerra in Ucraina fa crescere il timore a Kiev di un coinvolgimento diretto di Minsk nel conflitto. L'esperto ... Coronavirus, ultime notizie. Costa: ”Su tavolo governo nessuna misura restrittiva In poco tempo è diventato un vero fenomeno del web: Elisa Esposito è la "prof di corsivo" sui social ed ora ha spiegato qual è il motivo del suo successo.Otto i feriti trasferiti negli ospedali di Trento, Bolzano, Belluno, Feltre e Treviso, di cui 2 in gravi condizioni.