UFFICIALE – Rolando Mandragora passa alla Fiorentina

(Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo aver chiuso per Gollini, lapochi minuti fa ha piazzato il colpoJuventus. Dopo le due esperienza in prestito con l’Udinese e con il Torino, il centrocampista classe ’97 è pronto ad una nuova avventura in Serie A. Nelle casse dei piemontesi entreranno circa 8,2 milioni di euro + bonus. Ecco il comunicatodella viola. “Lacomunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatoreFC Juventus., nato a Napoli il 29 Giugno del 1997, ha indossato, in serie A, la maglia di Genoa, Juventus, Udinese e Torino. In totale, nella massima serie, ha disputato 151 partite, realizzando 8 reti. Il ...

Da quanto si apprende ufficialmente il nuovo tecnico del Pisa Maran sarà presentato mercoledì 6 luglio alla stampa alle ore 17.30. Parleranno per l'... nel 2009 ha scritto il libro del ... Sarà l'occasione per il nuovo mister Maran di fare la conoscenza dello spogliatoio, insieme ... prima di tornare alla base e ultimare la preparazione in vista del primo impegno della ...