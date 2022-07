Ucraina, tutta la regione di Luhansk in mano russa. Ma Mosca non si ferma: vuole conquistare l’intero Donbass (Di lunedì 4 luglio 2022) La Russia ha preso il ”pieno controllo” di Lysychansk, l’ultima città controllata dall’Ucraina nella regione orientale di Luhansk. Lo ha detto ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, citato dalla Ria Novosti. E’ stato il ministro della Difesa di Mosca in persona a riferire al presidente Vladimir Putin che le forze russe “hanno conquistato la città di Lysychansk”, e di conseguenza l’intero Lugansk. “Torneremo grazie alle nostre tattiche, grazie all’aumento della fornitura di armi moderne”, ha promesso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo discorso. Il comando militare ucraino ha confermato che le truppe di Kiev erano state costrette a ritirarsi dalla città, affermando che altrimenti ci sarebbero state “conseguenze fatali”. Infatti “al fine di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 luglio 2022) La Russia ha preso il ”pieno controllo” di Lysychansk, l’ultima città controllata dall’nellaorientale di. Lo ha detto ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, citato dalla Ria Novosti. E’ stato il ministro della Difesa diin persona a riferire al presidente Vladimir Putin che le forze russe “hanno conquistato la città di Lysychansk”, e di conseguenzaLugansk. “Torneremo grazie alle nostre tattiche, grazie all’aumento della fornitura di armi moderne”, ha promesso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo discorso. Il comando militare ucraino ha conto che le truppe di Kiev erano state costrette a ritirarsi dalla città, afndo che altrimenti ci sarebbero state “conseguenze fatali”. Infatti “al fine di ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : #EUCO, Draghi: Siamo stati molto attivi nel promuovere lo status di candidato all’Ue dell’#Ucraina. È un passaggio… - fattoquotidiano : .@DeMasiD_:'Di tutta la nostra utopia resta solo questo: comunque vadano le cose in Ucraina e per quanto tempo poss… - Adnkronos : #Ucraina, #SeanPenn incontra Zelensky: 'Presto il mondo intero potrà vedere tutta la verità sulla guerra grazie al… - SecolodItalia1 : Ucraina, tutta la regione di Luhansk in mano russa. Ma Mosca non si ferma: vuole conquistare l’intero Donbass… - NotizieTg : Zelensky:Dombass, feroci combattimenti 3.24 Missili e attacchi aerei russi continuano a colpire le città ucraine… -