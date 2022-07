Ucraina: nove persone uccise nel Donetsk,tra cui due bambini (Di lunedì 4 luglio 2022) Nella regione di Donetsk, in Ucraina, 9 civili sono stati uccisi , tra cui due bambini, e altri 25 sono rimasti feriti a causa di attacchi russi nelle ultime 24 ore. Lo scrive Ukrinform. Il capo dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022) Nella regione di, in, 9 civili sono stati uccisi , tra cui due, e altri 25 sono rimasti feriti a causa di attacchi russi nelle ultime 24 ore. Lo scrive Ukrinform. Il capo dell'...

Pubblicità

edoludo : RT @GiuliaTamagnin1: A proposito, la rappresentante dei diritti umani in #Ucraina, Lyudmila Denisova, ha ammesso che le storie dei presunti… - Pulcherrimusvir : RT @GiuliaTamagnin1: A proposito, la rappresentante dei diritti umani in #Ucraina, Lyudmila Denisova, ha ammesso che le storie dei presunti… - EURybor : RT @GiuliaTamagnin1: A proposito, la rappresentante dei diritti umani in #Ucraina, Lyudmila Denisova, ha ammesso che le storie dei presunti… - GioGriziotti63 : RT @GiuliaTamagnin1: A proposito, la rappresentante dei diritti umani in #Ucraina, Lyudmila Denisova, ha ammesso che le storie dei presunti… - voltes48 : RT @GiuliaTamagnin1: A proposito, la rappresentante dei diritti umani in #Ucraina, Lyudmila Denisova, ha ammesso che le storie dei presunti… -