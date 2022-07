Ucraina, missili russi sul centro di Kharkiv: edifici in macerie, autobus distrutti e giganteschi crateri in strada (Di lunedì 4 luglio 2022) Pochi minuti dopo le 4 di sabato 2 luglio tre missili X22 sono stati lanciati su Kharkiv dal territorio russo tra Kursk e Belgorod. Colpita una zona centralissima della seconda città Ucraina (oltre 2 milioni di abitanti, l’80% scappato a ovest o all’estero), nello specifico gli uffici della società dell’acqua di Kharkiv lungo Shevchenka ulica, a poca distanza dal centro storico. Un missile ha distrutto l’edificio di due piani e l’esplosione ha diffuso detriti e documenti in un raggio di almeno duecento metri. Scardinata e volata fuori anche una cassaforte. Un altro è finito in mezzo alla sede stradale e un terzo X22 ha provocato un cratere di 7 metri di profondità e un diametro di una dozzina di metri. Questa terza esplosione ha divelto le lamiere e distrutto le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Pochi minuti dopo le 4 di sabato 2 luglio treX22 sono stati lanciati sudal territorio russo tra Kursk e Belgorod. Colpita una zona centralissima della seconda città(oltre 2 milioni di abitanti, l’80% scappato a ovest o all’estero), nello specifico gli uffici della società dell’acqua dilungo Shevchenka ulica, a poca distanza dalstorico. Un missile ha distrutto l’o di due piani e l’esplosione ha diffuso detriti e documenti in un raggio di almeno duecento metri. Scardinata e volata fuori anche una cassaforte. Un altro è finito in mezzo alla sedele e un terzo X22 ha provocato un cratere di 7 metri di profondità e un diametro di una dozzina di metri. Questa terza esplosione ha divelto le lamiere e distrutto le ...

