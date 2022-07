Transizione digitale: contest nazionale, riconoscimento per il Comune di Barletta Svoltosi a Padova (Di lunedì 4 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: La Transizione digitale è inevitabile e urgente e le imprese devono mettersi nell’ordine delle idee che si tratta di un salto epocale che richiede prima di tutto un cambiamento culturale ed una completa reindustrializzazione dei processi. Lo spiega Nicola Savino, ideatore Paperless & Digital Awards alla finale della prima edizione del contest, venerdì 1 luglio all’I-Center TAG Padova, con la sfida di 27 tra grandi aziende, Pmi startup e spinoff, strutture sanitarie, Pubbliche amministrazioni e associazioni non profit provenienti da 11 regioni e dalla Repubblica di San Marino. “Tutti i progetti arrivati sono eccellenze del made in Italy in termini di digitalizzazione e in un contesto economico così complesso, come si sta rimarcando sempre di ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 4 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Laè inevitabile e urgente e le imprese devono mettersi nell’ordine delle idee che si tratta di un salto epocale che richiede prima di tutto un cambiamento culturale ed una completa reindustrializzazione dei processi. Lo spiega Nicola Savino, ideatore Paperless & Digital Awards alla finale della prima edizione del, venerdì 1 luglio all’I-Center TAG, con la sfida di 27 tra grandi aziende, Pmi startup e spinoff, strutture sanitarie, Pubbliche amministrazioni e associazioni non profit provenienti da 11 regioni e dalla Repubblica di San Marino. “Tutti i progetti arrivati sono eccellenze del made in Italy in termini di digitalizzazione e in uno economico così complesso, come si sta rimarcando sempre di ...

