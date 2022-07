Smart working e lavoratori fragili: fine tutele dal 1 luglio, rischi anche per il Governo (Di lunedì 4 luglio 2022) Riportiamo un interessante editoriale a doppia firma Francesco Provinciali e Francesco Alberto Comellini in cui si fa il punto relativamente allo Smart working ed alle tutele per i lavoratori fragili che sembrano essere terminate con noncuranza dal 1 luglio 2022. Il vulnus che vede i lavoratori fragili rimasti privi di tutele se lo dividono, dicono i due esperti in materia, Parlamento e Governo che nonostante i solleciti non sono stati in grado o non hanno voluto intervenire per tempo. Ed ora? Le loro parole e la loro presa di posizione. Smart working e lavoratori fragili: fine tutele dal 1 ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 4 luglio 2022) Riportiamo un interessante editoriale a doppia firma Francesco Provinciali e Francesco Alberto Comellini in cui si fa il punto relativamente alloed alleper iche sembrano essere terminate con noncuranza dal 12022. Il vulnus che vede irimasti privi dise lo dividono, dicono i due esperti in materia, Parlamento eche nonostante i solleciti non sono stati in grado o non hanno voluto intervenire per tempo. Ed ora? Le loro parole e la loro presa di posizione.dal 1 ...

