Selvaggia Lucarelli contro Salmo “brutta battuta sessista”

Botta e risposta sui social tra Salmo e Selvaggia Lucarelli che accusa il cantante di sessismo. Salmo e Selvaggia Lucarelli si sono scontrati sui social dopo una battuta sessista del rapper sardo: la polemica è scoppiata dopo che il cantante ha storpiato il nome della giurata di Ballando con le stelle, chiamandola 'Sucarelli' in luogo di Lucarelli. La polemica di oggi ha radici lontane, lo scorso mese di agosto, Salmo organizzò un concerto ad Olbia senza tenere conto delle norme sull'emergenza sanitaria. Le foto del mega assembramento fecero il giro dei social e nella polemica intervenne anche la Lucarelli che parlò, giustamente, di un concerto senza autorizzazioni.

