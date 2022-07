Scadenze fiscali luglio 2022 | gli appuntamenti da ricordare

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 4 luglio 2022) Se pur non ricco come quello di giugno, il calendario dellediprevede alcuni importanti adempimenti da tenere a mente. Si comincia il 15, con gli adempimenti contabili per soggetti Iva ed esercenti commercio al minuto, per proseguire il 18con l’appuntamento mensile che riguarda i versamenti Iva, imposta sostitutiva e ritenute d’acconto. Sempre in questa data andrà pagata la seconda rata di Ires, Irap, Irpef per i soggetti Iva a titolo di primo accontoe saldo 2021. Il 25è un’importante scadenza per CAF e professionisti abilitati: questi dovranno trasmettere, entro questa data, le dichiarazioni 730 presentate dai contribuenti dal 21 giugno al 15, con ...