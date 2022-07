Pubblicità

GuidoRoio : @mimmetto81 È un ragazzo padre che ha bruciato le tappe della vita ma fortemente condizionato dal padre e soprattut… - MarteennSaVa : @trimonaz Si ma durante la stagione quanti errori: Lazio, Inter, atletico, Sassuolo… i più gravi e i primi che mi v… - FraPol19 : Quelli che credono a babbo natale li metto una categoria sotto a quelli che cantavano din don intervengo da Sassuol… - AHerSan89 : RT @AttilioMalena: #Totti conferma: nell'affare #Frattesi-#Roma può rientrare #Volpato. Parti che lavorano per chiudere, distanza col #Sass… - fedesa28 : RT @AttilioMalena: #Totti conferma: nell'affare #Frattesi-#Roma può rientrare #Volpato. Parti che lavorano per chiudere, distanza col #Sass… -

Agenzia ANSA

Con il raduno di oggi pomeriggio nel Mapei Football Center, è iniziata la nuova stagione delche proseguirà con iallenamenti in città fino alla partenza per il ritiro di Vipiteno, dal 6 al 22 luglio. Non ci sono grandi novità nel gruppo del confermato Dionisi, né per quanto ...COLPI - Si muovono anche i ciociari. Il presidente Stirpe ha infatti annunciato tre nuovi ... A Frosinone arriveranno, tutti dal, Stefano Turati, Luca Moro e Riccardo Ciervo. Molto ... Sassuolo: primi allenamenti, verso il ritiro a Vipiteno - Calcio Il PSG sarebbe pronto a chiudere la trattativa per l'acquisto di Scamacca, a un passo dal lasciare il Sassuolo ...è iniziata la nuova stagione del Sassuolo che proseguirà con i primi allenamenti in città fino alla partenza per il ritiro di Vipiteno, dal 6 al 22 luglio. Non ci sono grandi novità nel gruppo del ...