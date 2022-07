Pubblicità

occhio_notizie : I quattro feriti sono stati trasportati d’urgenza all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Rugg… -

anteprima24.it

È stata dimessa il 2 luglio scorso, dall' ospedale '' di Salerno, una donna di 89 anni, Anna Caputo , sottoposta il 28 giugno, ad una isterectomia radicale, a causa di un cancro endometriale. Il complesso intervento chirurgico è stato ...I quattro feriti sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale 'San Giovanni di Dio e' di Salerno, dove sono tuttora ricoverati, non in pericolo di vita. Dei quattro feriti, due ... Ruggi d'Aragona, anziana operata con successo all'utero