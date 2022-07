Raduno Milan: pieno di tifosi, ma per ora soltanto mezza squadra (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Milan si raduna oggi a Milanello per il primo allenamento della stagione 2022-2023. Pochi volti nuovi, Nazionali tutti via. Il punto Leggi su pianetamilan (Di lunedì 4 luglio 2022) Ilsi raduna oggi aello per il primo allenamento della stagione 2022-2023. Pochi volti nuovi, Nazionali tutti via. Il punto

Pubblicità

AntoVitiello : Oltre alla prima maglia, domani al raduno del #Milan verrà svelato il Kit d’allenamento che darà l’avvio alla Partn… - AntoVitiello : Raduno #Milan: #Giroud ha avuto un giorno di permesso in più per motivi personali, arriverà domani a Milanello. Ste… - AntoVitiello : Dirigenza a bordo campo #Milan #raduno #milanello - REDS_MILAN : RT @AntoVitiello: L'arrivo di #Maldini a #Milanello per il raduno @MilanNewsit - Milanel29537622 : RT @AntoVitiello: Dirigenza a bordo campo #Milan #raduno #milanello -