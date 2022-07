Principe George | la gavetta per diventare re parte proprio da questo gesto

(Di lunedì 4 luglio 2022) Ilda poco tempo è venuto a conoscenza del fatto che in futuro sarà lui il re. Ma ilWilliam e Kate Middleton hanno cercato di renderlo responsabile fin da piccolissimo. Mentre per molti bambini la chiusura della scuola coincide con l’inizio del divertimento e del relax assoluto, per il grande dei Cambridge i ‘lavoretti’ non finiscono. Il primogenito di William e Kate, infatti, ha già iniziato ad assaporare tutti i piccoli doveri a cui dovrà sottoporsi da grande. La folla lo ha adorato durante il Giubileo di Platino della regina Elisabetta, dove si è mostrato composto e sorridente nelle occasioni di diverso tipo. AnsaNelle scorse settimane, inoltre, è emerso che durante la pandemia da Covid-19, il piccoloha deciso di organizzare la sua prima raccolta fondi. Il ...

... è stata vista intervenire per interrompere una lite teatrale tra la principessa Charlotte e sua cugina, mentre si è verificato un momento tenero tra ilWilliam e ilmentre ...Laura e Tom, all epoca, a scuola furono bullizzati per la relazione della madre col. E ...del castello di Windsor: risalgono a quel giorno - era l 8 aprile - le uniche foto ufficiali ...Essere genitori di tre figli non è certo una passeggiata. E le cose si complicano non poco se sei l'erede al trono del Regno Unito. Così da Londra rivelano ...Kate Middleton come la principessa Diana: è questa l'indiscrezione che è emersa nelle ultime ore. Vediamo che cosa sta succedendo.