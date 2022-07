Pos obbligatorio non cancellerà l' evasione fiscale

Leggi su panorama

(Di lunedì 4 luglio 2022) La cura rischia di essere peggiore del male. E’ questa, in sintesi, la sensazione che molti osservatori hanno rispetto al via libera alle sanzioni nei confronti di titolari di partita Iva che non accettino pagamenti attraverso la moneta digitale (carte o bancomat). Dal 30 giugno, infatti, gli esercenti non provvisti di Pos possono essere denunciati e sono sanzionabili con un’ammenda di 30 euro cui si aggiunge il 4% del valore del pagamento rifiutato. Al via le sanzioni per chi non accetta pagamenti con Pos In questo modo si rende operativo il decreto legge 36/2022 convertito nella legge 29 giugno 2022 n. 79 che introduce, appunto, sanzioni nel caso di rifiuto dei pagamenti tramite Pos. L’obbligo di pagamento elettronico, infatti, è stato introdotto nel 2012 ma, fino a oggi, non erano previste ammende in caso di mancata applicazione. Questo ha fatto sì che negli anni molti esercenti ...