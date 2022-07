Omicron 5, Crisanti: “Non è uno scherzo, urgente abolire autotest” (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – L’estate avanza e nonostante il caldo crescono i contagi Covid, i ricoveri e le terapie intensive. “Omicron 5, questa variante nuova, non è uno scherzo. Non è più leggera” rispetto alle altre sottovarianti della famiglia “e non deve passare questo messaggio. Te la fai come fosse un’influenza se sei vaccinato. Poi, via via che passa il tempo dalla vaccinazione, la sintomatologia può diventare sempre più grave”. E’ il monito lanciato dal virologo Andrea Crisanti che torna a puntare il dito contro il dilagare degli autotest. “I dati di Covid-19? Non sono più credibili. Io veramente penso che una misura da adottare d’urgenza dovrebbe essere abolire i tamponi rapidi a casa. I test fai-da-te vanno aboliti perché accecano il sistema sanitario, non sono sensibili, e molto spesso le persone non ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – L’estate avanza e nonostante il caldo crescono i contagi Covid, i ricoveri e le terapie intensive. “5, questa variante nuova, non è uno. Non è più leggera” rispetto alle altre sottovarianti della famiglia “e non deve passare questo messaggio. Te la fai come fosse un’influenza se sei vaccinato. Poi, via via che passa il tempo dalla vaccinazione, la sintomatologia può diventare sempre più grave”. E’ il monito lanciato dal virologo Andreache torna a puntare il dito contro il dilagare degli. “I dati di Covid-19? Non sono più credibili. Io veramente penso che una misura da adottare d’urgenza dovrebbe esserei tamponi rapidi a casa. I test fai-da-te vanno aboliti perché accecano il sistema sanitario, non sono sensibili, e molto spesso le persone non ...

