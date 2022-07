No#News Magazine – anno IV – numero XXII

(Di lunedì 4 luglio 2022) Una buona sera ai nostri oziosi amici di mente aperta! La copertina del nostro settimanale è dedicata ad una simpatica protagonista della Milano Pride di sabato scorso. All’interno travate le nuove uscite di questa settimana al cinema e la classifica del box office italiano, il cartellone con il rush finale di spettacoli in programmazione nei teatri milanesi, e quella delle interessanti esposizioni in musei e gallerie della città. Via auguriamo una deliziosa settimana! Non dimenticate di scaricate, condividete e leggete oziosamente il nuovodel settimanale! L'articolo proviene da

Pubblicità

RomaToday

, approfondimenti, tendenze, tecnologie, materiali e protagonisti: tutto quello che c'è da ...(con Raphael Gualazzi e Nina Zilli) 'O sole mio Grande Amore Here's to you E più ti penso Your song...... un signore denigra il corsivo Collegato dalla Toscana , un inviato di Morningha intervistato ... Risata generale in studio, mentre l'inviato del programma si è allarmato dicendo: '! Non si può ... "No - i giorni dell'arcobaleno" di Pablo Larrain a San Cosimato In occasione dei 20 anni di Google News – comunicato da loro con una nota internazionale – abbiamo chiesto ai nostri contatti di poter fare un piccolo approfondimento per dare alla notizia un taglio u ...Google News cambia look sul desktop, un nuovo design per semplificare la visione del servizio che compie quest'anno. Scopri di più ...