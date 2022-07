Monti Lattari | cocaina interrata | marijuana e armi da guerra | arrestato un 41enne

Pubblicità

TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Monti Lattari, maxisequestro di droga e armi - FlaviaDMichetti : RT @reportdifesa: Carabinieri: operazione antidroga nel Napoletano. Scoperte ingenti quantità di droga e armi. Un arresto: Napoli. Operazio… - TeleCapriNews : Cocaina interrata, marijuana e armi da guerra. Duro colpo dei carabinieri ai narcos dei Monti Lattari con l’operazi… - TgrRaiCampania : Monti Lattari, maxisequestro di droga e armi - positanonews : MONTI LATTARI: coca interrata, marijuana e armi da guerra. Duro colpo dei Carabinieri ai narcos dei Lattari tra le… -

... trentacinque chili e mezzo di cocaina , dal valore di un milione di euro, sono stati sequestrati dai carabinieri sui, a ridosso del comune di Gragnano, in provincia di Napoli. L'...Trentacinque chili e mezzo di cocaina, dal valore al dettaglio di un milione di euro, sono stati trovati dai carabinieri sotterrati sui, a ridosso del comune di Gragnano (Napoli). La droga era compattata in sacchetti di cellophane e raccolta in barili di plastica, in atmosfera protetta per lasciare inalterate le ...Più di 35 chili di cocaina e varie armi da guerra ritrovate alle pendici dei Monti Lattari. Così si è conclusa l'operazione Green Life ...È stata denominata “Green life” l’operazione dei carabinieri che ha portato al sequestro di trentacinque chili e mezzo di droga, dal valore di un milione di euro ...