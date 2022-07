Marmolada, Draghi “Agire contro il cambiamento climatico” (Di lunedì 4 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto un punto tecnico-operativo con tutti coloro che hanno collaborato alle operazioni di soccorso. Ma, soprattutto, sono qui per esprimere la più sincera, affettuosa e accorata vicinanza alle famiglie delle vittime, dei dispersi, dei feriti e alle comunità colpite da questa tragedia”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, a Canazei, dove si è recato con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio per fare il punto sui soccorsi dopo il distacco del seracco dalla calotta sommitale del ghiacciaio della Marmolada.“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questo giorno e mezzo: la Protezione Civile, i vigili del fuoco, il soccorso alpino, le autorità sanitarie, i volontari tutti, per la loro generosità, la professionalità, il loro coraggio, perchè queste operazioni si sono svolte e si svolgono in una situazione ... Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto un punto tecnico-operativo con tutti coloro che hanno collaborato alle operazioni di soccorso. Ma, soprattutto, sono qui per esprimere la più sincera, affettuosa e accorata vicinanza alle famiglie delle vittime, dei dispersi, dei feriti e alle comunità colpite da questa tragedia”. Lo ha detto il premier Mario, a Canazei, dove si è recato con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio per fare il punto sui soccorsi dopo il distacco del seracco dalla calotta sommitale del ghiacciaio della.“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questo giorno e mezzo: la Protezione Civile, i vigili del fuoco, il soccorso alpino, le autorità sanitarie, i volontari tutti, per la loro generosità, la professionalità, il loro coraggio, perchè queste operazioni si sono svolte e si svolgono in una situazione ...

