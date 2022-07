Marmolada, crollo del ghiacciaio: il bilancio attuale è di 8 morti e 15 dispersi, ma è destinato a crescere (Di lunedì 4 luglio 2022) Purtroppo chi pratica con assiduità le cime, sa perfettamente incontro a quali improvvisi cambi di tempo e temperature si avventura, e da alcune ore sull’area della Marmolada imperversa un temporale che, comportando anche seri problemi di visibilità, ha costretto ad uno stop temporaneo le squadre dei soccorritori. Oltretutto, l’improvviso rovescio temporalesco potrebbe anche ad andare ad ‘influenzare’ il già precario stato dell’altra parte del ghiacciaio e, temendo un ulteriore crollo, è stato deciso di non mettere a rischio anche gli stessi soccorritori. Marmolada, crollo ghiacciaio: al momento il bilancio ufficiale parla di 8 vittime e di 15 dispersi, 12 dei qual italiani In tarda mattinata, incontrando i media per fare i punto della situazione, il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 luglio 2022) Purtroppo chi pratica con assiduità le cime, sa perfettamente incontro a quali improvvisi cambi di tempo e temperature si avventura, e da alcune ore sull’area dellaimperversa un temporale che, comportando anche seri problemi di visibilità, ha costretto ad uno stop temporaneo le squadre dei soccorritori. Oltretutto, l’improvviso rovescio temporalesco potrebbe anche ad andare ad ‘influenzare’ il già precario stato dell’altra parte dele, temendo un ulteriore, è stato deciso di non mettere a rischio anche gli stessi soccorritori.: al momento ilufficiale parla di 8 vittime e di 15, 12 dei qual italiani In tarda mattinata, incontrando i media per fare i punto della situazione, il ...

