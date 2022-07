Marmolada: 7 le vittime accertate, 15 i dispersi. Quattro persone trovate vive (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug – La buona notizia è che sulla Marmolada Quattro persone, ritenute disperse, sono state rintracciate e sono in salvo. Purtroppo però un’altra persona è stata trovata morta dai soccorritori, con il tragico bilancio delle vittime salito dunque a 7. Ci sono ancora almeno 15 dispersi, mentre i feriti sono 8, tra cui due risultano in gravi condizioni. Identificati Quattro dei sette morti finora accertati. Tre di questi sono italiani, fra cui due guide alpine della provincia di Vicenza e di Treviso. Marmolada, 15 dispersi: molti sono italiani Tra i dispersi vi sono molti italiani. Il numero esatto dei dispersi non è però certo, resta attivo il numero per segnalare le persone di cui da ieri non si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug – La buona notizia è che sulla, ritenute disperse, sono state rintracciate e sono in salvo. Purtroppo però un’altra persona è stata trovata morta dai soccorritori, con il tragico bilancio dellesalito dunque a 7. Ci sono ancora almeno 15, mentre i feriti sono 8, tra cui due risultano in gravi condizioni. Identificatidei sette morti finora accertati. Tre di questi sono italiani, fra cui due guide alpine della provincia di Vicenza e di Treviso., 15: molti sono italiani Tra ivi sono molti italiani. Il numero esatto deinon è però certo, resta attivo il numero per segnalare ledi cui da ieri non si ...

Pubblicità

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie ch… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha chiamato il Presidente della Provincia di Trento Fugatti e il Presidente della Regione… - CurottoMauro : RT @_MarcoV_: La schifosa ipocrisia di chi dà dei #gretini a chi parla degli effetti disastrosi del collasso climatico e si oppone in tutti… - Civetta46262114 : RT @EnricoLetta: Dolore, sgomento e vicinanza alle famiglie delle vittime della terribile tragedia della #Marmolada. -