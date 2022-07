La piaga esterofila dei pet store e altri forestierismi poco wow

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 4 luglio 2022) “Pet, pet stories” è lo slogan di una catena di negozi per animali domestici. No, non siamo in America o nel Regno Unito, siamo nell’Italia delle aberrazioni linguistiche. Concludere un messaggio pubblicitario con una – perlopiù incomprensibile, generalmente cretina – formuletta in una lingua straniera (francese nel caso di un profumo o di un cosmetico, occasionalmente tedesca nel caso di un marchio automobilistico, inglese neglicasi) può avere un senso quando si tratta di un prodotto di lusso o di apprezzabile contenuto tecnologico e comunque destinato al mercato internazionale, perché appunto dà un’idea di internazionalità. Ma quando si tratta di cani e gatti… Il problema però non è soltanto dei pets, e non è limitato ai messaggi pubblicitari. In ogni angolo della Penisola-e-isole-comprese, là dove c’erano negozi, ...