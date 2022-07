Isola dei Famosi 2022, reunion tra ex naufraghi: chi c’era e chi è stato snobbato (Di lunedì 4 luglio 2022) In attesa di andare in vacanza e poi riprendere la vita di sempre, alcuni ex naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 si sono rivisti per la prima volta dopo la fine del reality show. Stiamo parlando di Nicolas Vaporidis – il vincitore di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi -, Edoardo Tavassi, Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni. I quattro naufraghi hanno trascorso una serata insieme e hanno testimoniato il tutto sui rispettivi social. Nessuna traccia degli altri – Mercedesz Henger, Luca Daffré, Nick Luciani e Maria Laura De Vitis, tutti arrivati sull’Isola dopo di loro – e spiccata l’assenza di Guendalina Tavassi, che però pare avesse un impegno. Insomma, il gruppo più forte dell’Isola dei Famosi 2022 è ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 4 luglio 2022) In attesa di andare in vacanza e poi riprendere la vita di sempre, alcuni exdell’deisi sono rivisti per la prima volta dopo la fine del reality show. Stiamo parlando di Nicolas Vaporidis – il vincitore di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi -, Edoardo Tavassi, Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni. I quattrohanno trascorso una serata insieme e hanno testimoniato il tutto sui rispettivi social. Nessuna traccia degli altri – Mercedesz Henger, Luca Daffré, Nick Luciani e Maria Laura De Vitis, tutti arrivati sull’dopo di loro – e spiccata l’assenza di Guendalina Tavassi, che però pare avesse un impegno. Insomma, il gruppo più forte dell’deiè ...

IsolaDeiFamosi : Nicolas è il vincitore della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi???? #isola - trash_italiano : ?? Nicolas Vaporidis vince l'#Isola dei Famosi 2022 ?? - Raiofficialnews : Al di là delle colonne d'Ercole c'era una grande isola che sprofondò nel mare per volere degli dei. Con… - AleGalizia_ : @justtmat boh io mi faccio una risata sia per “alvaro soleil” sia per ilary blasi fuori uso all’isola dei famosi da mezzanotte in poi - iNomrzr : questo danganronpa 2 pare l’isola dei famosi -