I russi rivendicano la conquista dell’intero Lugansk Invasione dell' Ucraina

(Di lunedì 4 luglio 2022) I, da ieri, di avereto l’intera regione del. Gli ucraini smentiscono ammettendo, peraltro, forti difficoltà in quella parte di territorio. Lysychansk è caduta in mano agli invasori, appunto completando il controlloa regione nell’estremo est ucraino. L'articolo Ila proviene da Noi Notizie..

L'offensiva russa cresce sul fronte del Donbass dove i combattimenti si stanno intensificando: ila vittoria a Lysychansk, ma Kiev smente. A Sloviansk si intensificano gli attacchi di Mosca, colpito un mercato e altri obiettivi. L'inviato di Repubblica sul posto: "Bilancio ...In queste ore si registra una controffensiva ucraina nei territori occupati dai: a Chornobayivka, cittadina vicino Kherson nel sud est dell'Ucraina, le forze armate dell'ucraina hanno fatto ...I russi rivendicano, da ieri, di avere conquistato l’intera regione del Lugansk. Gli ucraini smentiscono ammettendo, peraltro, forti difficoltà in quella parte di territorio. Lysychansk è caduta in ma ...Manifestazioni e repressione nella regione semi-autonoma assetata dallo sfruttamento dissennato delle risorse idriche per l'industria del cotone. Almeno 5 ...