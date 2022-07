Graduatorie GPS seconda fascia, per i 24 CFU non era previsto l’inserimento con riserva (Di lunedì 4 luglio 2022) Graduatorie GPS per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: la compilazione della domanda, in base all'OM n. 112 del 6 maggio 2022, si è chiusa lo scorso 31 maggio. Una data in anticipo rispetto agli anni precedenti, quando la fretta di assegnare gli incarichi ha impedito di controllare con accuratezza gli elenchi, determinando un lavoro immane per le segreterie scolastiche ma anche ingiustizie nello scorrimento per l'attribuzione delle supplenze. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 luglio 2022)GPS per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: la compilazione della domanda, in base all'OM n. 112 del 6 maggio 2022, si è chiusa lo scorso 31 maggio. Una data in anticipo rispetto agli anni precedenti, quando la fretta di assegnare gli incarichi ha impedito di controllare con accuratezza gli elenchi, determinando un lavoro immane per le segreterie scolastiche ma anche ingiustizie nello scorrimento per l'attribuzione delle supplenze. L'articolo .

Pubblicità

lacittanews : Di Nino Sabella I docenti inseriti in GaE potevano presentare domanda per le GPS 2022/24 per la ste… - orizzontescuola : Graduatorie GPS 2022/24, escluso chi ha presentato domanda nella stessa provincia e per la stessa classe di concors… - TerrinoniL : Graduatorie supplenze Gps 2022-2024: chi deve fare domanda a luglio e perché - ProDocente : Docenti assunti dal 2020/21 e confermati in ruolo: via dalle GPS e da tutte le graduatorie tranne ordinario altre c… - moneypuntoit : ?? Graduatorie supplenze Gps 2022-2024: chi deve fare domanda a luglio e perché ?? -