Gli imprenditori guardano all'Italia: +400% per le ricerche su come aprire un piccolo business, secondo i dati di Semrush (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) - Le attività che suscitano maggiore interesse sono i bed and breakfast, ma sono gli e-commerce a registrare la crescita maggiore, con un +213%. In calo palestre e gelaterie (entrambe a -33%) Roma, 4 luglio 2022 - secondo i dati dell'ISTAT, nel primo trimestre 2022 è stato registrato un calo delle nuove attività registrate (-8,6%). Ma se gli imprenditori Italiani sembrano essere scoraggiati dal contesto economico, tra inflazione, aumenti energetici e problemi nel reperimento di alcune materie prime, c'è chi dall'estero guarda con interesse il nostro paese. secondo i dati di Semrush , piattaforma di Saas per la gestione della visibilità online, che ha analizzato le ricerche online dal 2018 ad oggi, la query “starting a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) - Le attività che suscitano maggiore interesse sono i bed and breakfast, ma sono gli e-commerce a registrare la crescita maggiore, con un +213%. In calo palestre e gelaterie (entrambe a -33%) Roma, 4 luglio 2022 -dell'ISTAT, nel primo trimestre 2022 è stato registrato un calo delle nuove attività registrate (-8,6%). Ma se glini sembrano essere scoraggiati dal contesto economico, tra inflazione, aumenti energetici e problemi nel reperimento di alcune materie prime, c'è chi dall'estero guarda con interesse il nostro paese.di, piattaforma di Saas per la gestione della visibilità online, che ha analizzato leonline dal 2018 ad oggi, la query “starting a ...

Pubblicità

ItaliaViva : Un pomeriggio con #IlMostro a #Sulmona, con una sala piena e calorosa e una serata con gli imprenditori del territo… - bluebox82 : RT @Claudio07071959: @Giul_Granato Basterebbe che TUTTE le assunzioni fossero possibili SOLO tramite i centri per l’impiego: tutti i disocc… - ilreissimo : In questo social c'è una totale avversione nei confronti di chi fa impresa in Italia Gli imprenditori sono tutti br… - libero_pensante : @dammicinque @Michele02828265 Non lo definirei neanche di destra però. O meglio, sicuramente è a destra sui temi ec… - Nimar68 : @lucianocapone invece di trovarsi un lavoro in Italia che piena di turisti gli imprenditori sono in difficoltà per… -

Pier Ferdinando Casini, l'uomo che sussurra al neodemocristiano Luigi Di Maio ... Bologna, contro 'quel Casini che ha affossato la commissione sulle banche e ora viene candidato non a caso dal Pd' Scenari Grande centro, chi ci mette i soldi Ecco gli imprenditori alla finestra ... Silicon Valley: dalle grandi dimissioni al gran ridimensionamento Li hanno accolti città come Austin, dove le tasse e gli affitti sono meno cari e il clima è ... E se lo dice uno dei più potenti imprenditori del mondo, ne vedremo delle belle, o meno belle. Di Laura ... LA NAZIONE Nuove attività in Italia: l’interesse cresce del 400% Secondo i dati di uno studio condotto da Semrush gli imprenditori esteri sono interessati ad aprire nuove piccole attività in Italia. Secondo i dati dell’ISTAT, nel primo trimestre 2022 è stato ... Gdf sequestra beni per 1,1 mln di euro a imprenditore agrigentino Facebook Shares Beni per oltre un milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza a un imprenditore edile della Provincia di Agrigento, ritenuto vicino a Cosa nostra. Il provvedimento ... ... Bologna, contro 'quel Casini che ha affossato la commissione sulle banche e ora viene candidato non a caso dal Pd' Scenari Grande centro, chi ci mette i soldi Eccoalla finestra ...Li hanno accolti città come Austin, dove le tasse eaffitti sono meno cari e il clima è ... E se lo dice uno dei più potentidel mondo, ne vedremo delle belle, o meno belle. Di Laura ... "La giunta non ascolta i darsenotti Né gli imprenditori, né i cittadini" Secondo i dati di uno studio condotto da Semrush gli imprenditori esteri sono interessati ad aprire nuove piccole attività in Italia. Secondo i dati dell’ISTAT, nel primo trimestre 2022 è stato ...Facebook Shares Beni per oltre un milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza a un imprenditore edile della Provincia di Agrigento, ritenuto vicino a Cosa nostra. Il provvedimento ...