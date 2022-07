Francesco Milleri subentra a Leonardo Del Vecchio al vertice di Delfin

(Di lunedì 4 luglio 2022) Il Consiglio di Amministrazione diha preso atto dell’entrata in carica diquale nuovo amministratore della società in sostituzione diDel, in attuazione delle disposizioni statutarie., Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, e’ stato altresi’ nominato Presidente di, sulla base delle indicazioni del fondatoreDel. Romolo Bardin mantiene le deleghe operative della Societa’, nel suo ruolo di Amministratore Delegato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

giudefilippi : RT @scarlots: #Delfin: Francesco Milleri, presidente e ad di #EssilorLuxottica e braccio destro di Leonardo Del Vecchio, è entrato nel cda… - scarlots : #Delfin: Francesco Milleri, presidente e ad di #EssilorLuxottica e braccio destro di Leonardo Del Vecchio, è entrat… - telodogratis : Delfin: Francesco Milleri nominato presidente - zazoomblog : Delfin Francesco Milleri nominato presidente. Sarà lui l’erede di Del Vecchio - #Delfin #Francesco #Milleri… - ansa_economia : Delfin: Francesco Milleri nominato presidente. Romolo Bardin mantiene le deleghe operative nel suo ruolo di A.d… -

La nomina diarriva dopo l'apertura delle disposizioni testamentarie del fondatore Leonardo Del Vecchio, scomparso lo scorso 27 giugno 2022. In base alle disposizioni, comunicate nel fine settimana, il ...Il Consiglio di Amministrazione di Delfin ha preso atto dell'entrata in carica diquale nuovo amministratore della società, in sostituzione di Leonardo Del Vecchio , in attuazione delle disposizioni statutarie., Presidente e Amministratore ...Romolo Bardin mantiene le deleghe operative della Societa', nel suo ruolo di Amministratore Delegato di Delfin.È Francesco Milleri, già presidente e Ad di EssilorLuxottica, il nuovo Presidente di Delfin, dopo la scomparsa di Leonardo Del Vecchio.