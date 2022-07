(Di lunedì 4 luglio 2022)– “È stata una cosa bellissima ed i ragazzi nostri hanno partecipato con grande entusiasmo”. A parlare è Elisabetta Fratini vicepresidente dell’associazione “con iOdv” die organizzatrice dello spettacolo teatrale “Io Tu Noi” che si terrà il 6 luglio alle 17 e 30 al centro “G. Catalani” in largo Giovanni Falcone 1 a. “Io tu noi – precisa Fratini – non è un semplice spettacolo, ma la condivisione di un percorso esperienziale che ha visto protagonisti i ragazzi (assconi) , le insegnanti (Martina Fina e Anna Greco) e i ragazzi del gruppo scoutcentro (via Torre Clementina seguiti da Desiree Diodati) che hanno scelto di prestare servizio con la nostra Associazione. Un percorso nel ...

Pubblicità

ASRomaPartite : #Celik è atterrato alle 14.25 a Fiumicino insieme al suo agente, adesso le visite mediche - salvogen : @Sarasognosogno @_Davide_U @artbymars oltre 10 anni fa, sciopero personale di terra a fiumicino. passeggiando per i… - AngelicaSciacq1 : @doublenationale Alex oggi ha un evento sulla moda a Fiumicino e manuel è andato insieme -

Il Faro online

I motivi Carenza di personale, Covid e scioperi chehanno creato ciò che l'Enac ha ...è al 90% rispetto al 2019, ben sopra le attese iniziali. Bene anche il Sud Italia, scelto da ......un mese e il 13 marzo sono tornato in Italia. Da allora ci siamo sentiti tutti i giorni, fino al 28 giugno. Il 28 luglio Patricia, che era di origine boliviana, aveva un volo per, ... Fiumicino, Insieme con i disabili va in scena con "Io tu noi" Sainz vince il Gp di Gran Bretagna. Il neo acquisto giallorosso Celik è sbarcato nella Capitale. Parte la nuova stagione della Lazio. Pogba scalpita e non vede l'ora di tornare in bianconero ...La vittima era sella alla sua Honda Cbr quando è andata a schiantarsi contro un furgone e poi contro un’auto parcheggiata. Per il giovane non c’è stato nulla da fare ...