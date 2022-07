F1 Silverstone: vince Sainz ma a gioire è la Red Bull. In Ferrari ancora una strategia scandalosa (Di lunedì 4 luglio 2022) A Silverstone vince la Ferrari, non quella di Leclerc ma sempre una Ferrari: quella di Carlos Sainz. Enzo Ferrari sarebbe stato felice ugualmente. In terra inglese, l’importante per lui sarebbe stato vedere vincere una sua macchina, non importa con quale pilota ma che a battere gli inglesi fosse comunque una rossa del team del Cavallino, questo avrebbe contato. Altri tempi però, altra epoca e certamente un’altra Formula1. Basti pensare che la vera festa ieri a Silverstone, dopo il Gran Premio, non la stava facendo la Ferrari ma la Red Bull nel suo box! Horner aveva un sorriso beffardo stampato sul volto, Verstappen seppur sconfitto e messo ko da una foratura sfortunata, non poteva chiedere di più dalla sorte. Vedersi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Ala, non quella di Leclerc ma sempre una: quella di Carlos. Enzosarebbe stato felice ugualmente. In terra inglese, l’importante per lui sarebbe stato vederere una sua macchina, non importa con quale pilota ma che a battere gli inglesi fosse comunque una rossa del team del Cavallino, questo avrebbe contato. Altri tempi però, altra epoca e certamente un’altra Formula1. Basti pensare che la vera festa ieri a, dopo il Gran Premio, non la stava facendo lama la Rednel suo box! Horner aveva un sorriso beffardo stampato sul volto, Verstappen seppur sconfitto e messo ko da una foratura sfortunata, non poteva chiedere di più dalla sorte. Vedersi ...

