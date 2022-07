Europei 2022, la Nazionale di calcio femminile è pronta a dare battaglia in Inghilterra (Di lunedì 4 luglio 2022) Il calcio femminile non è solamente un fenomeno passeggero ma sta acquisendo sempre più importanza a livello sportivo, come dimostrato dall’ingente presenza di pubblico in tante partite a ogni livello e in ogni contesto. Negli ultimi anni il calcio femminile sta diventando un fenomeno sempre più globale, sia per la quantità di ragazze che iniziano a praticare questo sport fin da giovanissime sia per i notevoli investimenti da parte delle società in questo settore. A poter dare molte conferme riguardo l’interesse rispetto a un evento di calcio femminile che vada ben oltre i confini nazionali ci sarà sicuramente il campionato europeo per nazioni, che avrà luogo in Inghilterra, il paese dove il calcio è nato, a partire dal 6 luglio. La ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 4 luglio 2022) Ilnon è solamente un fenomeno passeggero ma sta acquisendo sempre più importanza a livello sportivo, come dimostrato dall’ingente presenza di pubblico in tante partite a ogni livello e in ogni contesto. Negli ultimi anni ilsta diventando un fenomeno sempre più globale, sia per la quantità di ragazze che iniziano a praticare questo sport fin da giovanissime sia per i notevoli investimenti da parte delle società in questo settore. A potermolte conferme riguardo l’interesse rispetto a un evento diche vada ben oltre i confini nazionali ci sarà sicuramente il campionato europeo per nazioni, che avrà luogo in, il paese dove ilè nato, a partire dal 6 luglio. La ...

Pubblicità

vaticannews_it : #PapaFrancesco agli atleti che prenderanno parte a Roma ai #Campionati europei di #nuoto: il conflitto in #Ucraina… - fattoquotidiano : 'Noi, italiani ed europei, possiamo sostenere il peso economico di questo conflitto #RussiaUcraina?' [LEGGI -… - team_world : È iniziato LUGLIO. E LUGLIO significa solo una cosa: #HarryStyles in concerto IN ITALIA ???? Entriamo nel vivo del no… - Luce_news : Europei 2022, la Nazionale di calcio femminile è pronta a dare battaglia in Inghilterra - LoSportpiubello : Gli Europei di calcio femminile in diretta su Radio1 -