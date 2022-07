Eriksen dice sì allo United: per il danese pronto un contratto triennale (Di lunedì 4 luglio 2022) Christian Eriksen è sempre più vicino a diventare un giocatore del Manchester Utd. Secondo quanto riferisce Sky Sports Uk, il centrocampista danese ha accettato l'offerta di contratto triennale ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 4 luglio 2022) Christianè sempre più vicino a diventare un giocatore del Manchester Utd. Secondo quanto riferisce Sky Sports Uk, il centrocampistaha accettato l'offerta di...

Pubblicità

Gazzetta_it : Eriksen dice sì allo United: per il danese pronto un contratto triennale - AndreaInterNews : - Buongiorno mister, cosa ci dice sull'assenza di Cristiano Ronaldo in ritiro? - Non rispondo su questo. - E su Eri… - jacopo_frz : @_RoadToIstanbul @Vortex93 @marifcinter @_ElPrincipe22 Eriksen li era un fenomeno, qua spesso faceva ridere, ma qua… - PandArancio : @EItonMcCartney certo che è di entrambi, su eriksen la metto più a conte perché l'alternativa era gagliardini, il c… - kekkob4 : NON CE NULLA DI MALE NELLE PAROLE DI #Marotta dice che c’e una trattava e ad oggi non è ancora conclusa. Ricordo ch… -