Elisabetta Gregoraci fa una gaffe al Battiti Live e nomina ex GF VIP 6 (Di lunedì 4 luglio 2022) Ieri a Gallipoli si è svolta la terza tappa del Battiti Live. L’amata conduttrice Elisabetta Gregoraci però si è resa protagonista di una gaffe che ha fatto il giro del web in pochissime ore. Scopriamo di che cosa si tratta. Battiti Live, Elisabetta Gregoraci fa una clamorosa gaffe Ironica, simpatica, divertente, Elisabetta Gregoraci è ormai il volto di Battiti Live più amato. Insieme a Alan Palmieri, ieri ha condotto l’ultimo appuntamento da Gallipoli, prima della finale a Trani di domenica 10 Luglio. La serata è scorsa via leggera, tra tanta buona musica, ma una gaffe della conduttrice ha fatto sorridere il web. L’ex moglie di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 4 luglio 2022) Ieri a Gallipoli si è svolta la terza tappa del. L’amata conduttriceperò si è resa protagonista di unache ha fatto il giro del web in pochissime ore. Scopriamo di che cosa si tratta.fa una clamorosaIronica, simpatica, divertente,è ormai il volto dipiù amato. Insieme a Alan Palmieri, ieri ha condotto l’ultimo appuntamento da Gallipoli, prima della finale a Trani di domenica 10 Luglio. La serata è scorsa via leggera, tra tanta buona musica, ma unadella conduttrice ha fatto sorridere il web. L’ex moglie di ...

Alice84135 : kqm pure io voglio essere cessa, vecchia e senza fisico come Elisabetta Gregoraci... grazie, prego ,ciao... #eligreg - JulietTweeting : Io non ho ship da quel reality e mi sento di dire lo stesso che : ELISABETTA GREGORACI è spocchiosa e non sa condur… - VAA019 : #stanzatommi #tommasostanzani Elisabetta Gregoraci “bacia” Tommaso Stanzani: l’ex volto di Amici infiamma Battiti L… - annalisa673 : RT @blogtivvu: Elisabetta Gregoraci “bacia” Tommaso Stanzani: l’ex volto di Amici infiamma Battiti Live – VIDEO - occhio_notizie : Battiti Live 2022, gaffe di Elisabetta Gregoraci, i fan: ''Imbarazzante'' | IL VIDEO? #battitilive2022… -