Danimarca: spari in un centro commerciale a Copenaghen, 3 morti (Di lunedì 4 luglio 2022) spari in un centro commerciale in Danimarca. Un uomo ha aperto il fuoco sulla folla, uccidendo tre persone e ferendone molte altre. La polizia ha riferito di aver arrestato l’autore dell’attacco. Si tratta di un danese di 22 anni. È stato anche il peggior attacco con armi da fuoco in Danimarca dal febbraio 2015, quando Leggi su periodicodaily (Di lunedì 4 luglio 2022)in unin. Un uomo ha aperto il fuoco sulla folla, uccidendo tre persone e ferendone molte altre. La polizia ha riferito di aver arrestato l’autore dell’attacco. Si tratta di un danese di 22 anni. È stato anche il peggior attacco con armi da fuoco indal febbraio 2015, quando

Pubblicità

Billa42_ : Danimarca: spari in un centro commerciale a Copenaghen, 3 morti - DanieleDann1 : ?? #Danimarca update: 3 vittime per la sparatoria al centro commerciale Field's di #Copenhagen, alcuni feriti sono i… - umbriajournal_ : #Spari a #Copenaghen, #Danimarca, almeno tre morti, c’è un arrestato ?? [Sparatoria] - Marco_chp1 : RT @FrancoScarsell2: ++++DANIMARCA++++ COPENAGHEN,SPARI IN UN CENTRO COMMERCIALE: DIVERSE VITTIME. - culture_more : RT @FrancoScarsell2: ++++DANIMARCA++++ COPENAGHEN,SPARI IN UN CENTRO COMMERCIALE: DIVERSE VITTIME. -