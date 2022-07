Crollo sulla Marmolada | salgono a 7 i morti | 10 feriti Soccorso alpino | dispersi scendono a 15 | 4 in salvo Draghi diretto a Canazei

(Di lunedì 4 luglio 2022) Mattarella telefona al governatore trentino. In corso verifiche sulle targhe di vetture ancora nei parcheggi attorno a passo Fedaia. Il Papa: “Prego per le vittime, si rispetti la natura”

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - Agenzia_Ansa : Un numero dove segnalare gli eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Lo ha istituto… - Agenzia_Ansa : FLASH | Ci sarebbero almeno quattro vittime nel crollo del seracco di ghiaccio avvenuto sulla Marmolada. #ANSA - FerroniFranco : RT @WWFitalia: Nessuno poteva sapere quando e dove, ma quella di ieri sul ghiacciaio della #Marmolada è una tragedia più che annunciata e p… - mrbassetti : RT @BimbePeppe: La #Meloni ha già ribadito che quello di Greta Thunberg è fondamentalismo climatico a proposito del crollo sulla #Marmolada… -

Un numero dove segnalare gli eventuali dispersi neldel seracco di ghiaccioMarmolada. Lo ha istituto il Soccorso Alpino sottolineando, in italiano e in inglese, che deve essere ...Salgono a 7 i morti e 8 feriti, di cui due in gravissime condizioni, il bilancio deldi un enorme blocco di ghiaccio su un gruppo di alpinistiMarmolada. Il conteggio delle vittime sembra purtroppo destinato a salire, considerato il numero di dispersi, una ventina. I ...Draghi atterra a Trento per il maltempo Sarebbero una trentina le persone che ieri si trovavano sul ghiacciaio della Marmolada al momento del crollo del seracco sommitale, si apprende da ambienti dei ...Travolte due cordate. Apprensione per i dispersi che potrebbero essere 16. Sul posto massiccio afflusso di soccorritori, ma ora la zona è interdetta per il rischio di nuovi crolli. Il cordoglio di Mar ...