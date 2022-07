Cremonese, ora è UFFICIALE: dalla Juventus torna Zanimacchia. I dettagli dell’affare (Di lunedì 4 luglio 2022) Luca Zanimacchia torna nuovamente in forza alla Cremonese. I dettagli dell’affare tra i grigiorossi e la Juve La Cremonese ha ufficializzato il ritorno dalla Juventus dell’esterno offensivo Luca Zanimacchia. IL COMUNICATO – «U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto da Juventus il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Zanimacchia. Nato a Desio il 19 luglio 1998, esterno d’attacco, Zanimacchia, prima di approdare alla Juventus nel 2018, è cresciuto nei settori giovanili di Varese e Genoa. In bianconero ha maturato una solida presenza in Serie C con la formazione Under 23 (57 presenze e ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Lucanuovamente in forza alla. Itra i grigiorossi e la Juve Laha ufficializzato il ritornodell’esterno offensivo Luca. IL COMUNICATO – «U.S.comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dail diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca. Nato a Desio il 19 luglio 1998, esterno d’attacco,, prima di approdare allanel 2018, è cresciuto nei settori giovanili di Varese e Genoa. In bianconero ha maturato una solida presenza in Serie C con la formazione Under 23 (57 presenze e ...

Pubblicità

CalcioNews24 : La #Cremonese ufficializza il colpo #Zanimacchia ? - ParmaLiveTweet : Ds Cremonese: 'Domani annunciamo Zanimacchia. Sernicola? Siamo ai dettagli col Sassuolo' - Mirkuzz_Alex : CREMONESE ON ?? I #grigiorossi stanno accelerando per Gonçalo #Paciência del @Eintracht. Il club lombardo ora è in c… - ColucciLc : RT @ParmaLiveTweet: Zanimacchia-Cremonese, le cifre: circa 3 milioni per il trasferimento a titolo definitivo - ParmaLiveTweet : Zanimacchia-Cremonese, le cifre: circa 3 milioni per il trasferimento a titolo definitivo -

Cremonese, ora è UFFICIALE: dalla Juventus torna Zanimacchia. I dettagli dell'affare Luca Zanimacchia torna nuovamente in forza alla Cremonese. I dettagli dell'affare tra i grigiorossi e la Juve La Cremonese ha ufficializzato il ritorno dalla Juventus dell'esterno offensivo Luca Zanimacchia. IL COMUNICATO - "U. S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto ... L'entusiasmo dei tifosi per Milan - Jeeg è inossidabile Per ora non sembra proprio che si vada in questa direzione. Colombo è stato dato al Lecce con la ... Cremonese e Spal, forse, avendolo preso in prestito secco, avevano poco interesse a valorizzarlo. O ... Calcio News 24 Calciomercato Cremonese: Gaetano e Zerbin nel mirino La Cremonese è tornata in Serie A e ora l'obiettivo è quello di fare il massimo per riuscire a raggiungere la salvezza. La società sa bene che il percorso sarà difficile, ma con un mercato intelligent ... Cremonese, ora è UFFICIALE: dalla Juventus torna Zanimacchia. I dettagli dell’affare Luca Zanimacchia torna nuovamente in forza alla Cremonese. I dettagli dell’affare tra i grigiorossi e la Juve La Cremonese ha ufficializzato il ritorno dalla Juventus dell’esterno offensivo Luca Zanim ... Luca Zanimacchia torna nuovamente in forza alla. I dettagli dell'affare tra i grigiorossi e la Juve Laha ufficializzato il ritorno dalla Juventus dell'esterno offensivo Luca Zanimacchia. IL COMUNICATO - "U. S.comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto ...Pernon sembra proprio che si vada in questa direzione. Colombo è stato dato al Lecce con la ...e Spal, forse, avendolo preso in prestito secco, avevano poco interesse a valorizzarlo. O ... Cremonese, ora è UFFICIALE: dalla Juventus torna Zanimacchia. I dettagli dell'affare La Cremonese è tornata in Serie A e ora l'obiettivo è quello di fare il massimo per riuscire a raggiungere la salvezza. La società sa bene che il percorso sarà difficile, ma con un mercato intelligent ...Luca Zanimacchia torna nuovamente in forza alla Cremonese. I dettagli dell’affare tra i grigiorossi e la Juve La Cremonese ha ufficializzato il ritorno dalla Juventus dell’esterno offensivo Luca Zanim ...