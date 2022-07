Covid oggi Lazio, 4.777 contagi e 7 morti. A Roma 2.954 casi (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.777 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 4 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 7 morti. A Roma, segnalati 2.954 nuovi casi. “oggi nel Lazio, su 3.389 tamponi molecolari e 16.032 tamponi antigenici per un totale di 19.421 tamponi, si registrano 4.777 nuovi casi positivi (-3.896), sono 7 i decessi (+5), 699 i ricoverati (+27), 62 le terapie intensive (+4) e 4.514 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 24,5%. I casi a Roma città sono a quota 2.954”, dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nel dettaglio, questa la situazione nelle ultime 24 ore. Asl ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.777 ida coronavirus nel, 4 luglio 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati 7. A, segnalati 2.954 nuovi. “nel, su 3.389 tamponi molecolari e 16.032 tamponi antigenici per un totale di 19.421 tamponi, si registrano 4.777 nuovipositivi (-3.896), sono 7 i decessi (+5), 699 i ricoverati (+27), 62 le terapie intensive (+4) e 4.514 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 24,5%. Icittà sono a quota 2.954”, dice l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Nel dettaglio, questa la situazione nelle ultime 24 ore. Asl ...

