Come proteggere la pelle dal sole (Di lunedì 4 luglio 2022) L’abbronzatura è l’obiettivo principale di ogni persona che va al mare. Sfortunatamente non tutti possono abbronzarsi facilmente perché la propria pelle non lo consente. Esistono vari tipi di pelle: quelle olivastre o scure, che si abbronzano facilmente; quelle chiare o molto chiare, che necessitano di più tempo. Le persone con questo tipo di carnagione, infatti, Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di lunedì 4 luglio 2022) L’abbronzatura è l’obiettivo principale di ogni persona che va al mare. Sfortunatamente non tutti possono abbronzarsi facilmente perché la proprianon lo consente. Esistono vari tipi di: quelle olivastre o scure, che si abbronzano facilmente; quelle chiare o molto chiare, che necessitano di più tempo. Le persone con questo tipo di carnagione, infatti, Il Blog di Giò.

Pubblicità

ladyonorato : @gborsel Forse le è sfuggito che NON ESISTE alcun documento o studio scientifico che spieghi COME l’induzione di an… - DeodatoRibeira : RT @Alessan42745900: Ma quelli che dicono di essersi vaccinati per proteggere gli altri, che problemi hanno? E sopratutto come pensano di p… - mixc7 : RT @Alessan42745900: Ma quelli che dicono di essersi vaccinati per proteggere gli altri, che problemi hanno? E sopratutto come pensano di p… - GiorgioGmev : RT @Alessan42745900: Ma quelli che dicono di essersi vaccinati per proteggere gli altri, che problemi hanno? E sopratutto come pensano di p… - SonnetStef : RT @Alessan42745900: Ma quelli che dicono di essersi vaccinati per proteggere gli altri, che problemi hanno? E sopratutto come pensano di p… -