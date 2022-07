Classifica film al botteghino 27 giugno – 3 luglio

(Di lunedì 4 luglio 2022) Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani deiproiettati in Italia dal 27 al 3. ELVIS Regia di Baz Luhrmann Genere Biografico Produzione Stati Uniti, 2022 Data di uscita 222022 TOP GUN: MAVERICK Regia di Joseph Kosinski Genere Azione Produzione Stati Uniti, 2022 Data di uscita 25 maggio 2022 LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ Regia di Angus MacLane Genere Animazione Produzione Stati Uniti, 2022 Data di uscita 152022 JURASSIC WORLD – IL DOMINIO Regia di Colin Trevorrow Genere Azione Produzione Stati Uniti, 2022 Data di uscita 022022 BLACK PHONE Regia di Scott Derrickson Genere Horror Produzione Stati Uniti, 2021 Data di uscita 232022 LA CITTA’ INCANTATA (SEN TO CHIHIRO NO KAMIKAKUSHI) (ED. ...

