anteprima24.it

Laha acquistato dalla Gelbison il bomber Mattia Gagliardi, la Nocerina ha avviato il nuovo ... L'ha scelto il nuovo ds che sarà Vittorio Strianese, il Trapani del nuovo presidente La ...... ex Acr Messina con Novelli tecnico, reduce dalla positiva annata con l'. Classe '89, ... e fresco rivale dell'Fc Lamezia avendo militato nella. In attacco l'obiettivo numero uno è ... Cavese - Acireale: tre arresti e un obbligo di firma tra i tifosi metelliani Serie C: nella fase di iscrizione due squadre sono state bocciate e non parteciperanno al prossimo campionato. Sono il Teramo e il Campobasso.In Serie C tutto ok per il Messina, ma ci sono due bocciate. In cadetteria regolarmente iscritte tutte e 20 le partecipanti aventi diritto Oggi è il giorno in cui la Covisoc si è espressa in merito al ...