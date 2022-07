Analisi ascolti tv 3 luglio 2022 | Serena Rossi cresce e stravince in replica Sainz | Ferrari | Sinner | Tour | Settebello e Marmolada le keywords

(Di lunedì 4 luglio 2022)al top: Tg1 delle 20.00 a 3,599 milioni e 25,64%; ore 13.30 a 3,365 milioni e 27,8%. Su Rai1 Reazione a catena seconda parte a 3,193 milioni e 25,79%. Tanto sport in tutto l’arco della giornata in griglia domenica 3, con un confronto tra Italia e Spagna nel tennis e nella pallanuoto ed un’alleanza rodata e vincente nei Motori. Con un gran caldo ovunque, e i principali programmi del day time e del prime time oramai a riposo, a scandire la giornata sono stati gli eventi agonistici: ilde France sulla Rai e su Eurosport; la Formula 1 alle 16.00, ma poi di fatto a partire dalle 17.00, dopo il terribile incidente alla partenza, in diretta su Sky e in differita su Tv8, terminata con la vittoria di Carlos; l’incontro sull’erba di Wimbledon tra Jannike Carlos Alcaraz, vinto ...

Pubblicità

AnnaMancini81 : Ascolti Tv sabato 2 luglio 2022, Il Volo 23.2%, Tu Si Que Vales 15.9% - AnnaMancini81 : Ascolti Tv venerdì 1 luglio 2022, Top Dieci 18.6%, New Amsterdam 10.1% - lifestyleblogit : Analisi ascolti tv Mattino Estate 2022: Morning News (Canale 5) supera Uno Mattina Estate - - emabrue : Ascolti Tv analisi 30 giugno 2022: Terence Hill svetta. La ‘nuova’ Rai2 con “TIM Summer Hits” batte Canale 5 e Ital… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv giovedì 30 giugno 2022, Summer Hits 12%, Scherzi a Parte 9.7% -

Tvblog

... superato il 14% di share: più di un milione di telespettatori Glidi Sei Sorelle non hanno ... Coruzzi ha concluso così la sua: 'La soap è piacevole anche se non è nulla di nuovo per la ...Ad oggi non siamo a conoscenza dichimiche dell'acqua e della patina. Ad oggi non sappiamo se il sistema di filtri stia funzionando al meglio e non sappiamo perché un impianto tecnico di ... Analisi Auditel della serata di sabato 2 luglio 2022 Platinette svela un retroscena sulla soap di Rai1: "L'unico problema è l'ambientazione" Mandato in pausa estiva Il paradiso delle signore in attesa del ...Rai 1 ha collezionato ancora un altro successo nella fascia Prime Time. La replica del tributo de "Il Volo" ha conquistato quasi 3 milioni di spettatori.