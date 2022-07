Pubblicità

mbergh68 : RT @enricomarcoz: #Alpinismo, sei guide alpine valdostane hanno raggiunto la cima del Nanga Parbat, 8.126 metri, in #Pakistan Chapeau @cama… - enricomarcoz : #Alpinismo, sei guide alpine valdostane hanno raggiunto la cima del Nanga Parbat, 8.126 metri, in #Pakistan Chapeau… - AnsaValledAosta : ALPINISMO - Guide alpine valdostane scalano Nanga Parbat, in sei in vetta - lucamaes3 : @_happycactus_ @vitalbaa Quindi al di là di tutte cose vere e preoccupanti sul clima, quelle guide soprattutto non… - FondoItalia : Alpinismo - Guide valdostane aprono una nuova via nella parete Diamir del Nanga Parbat e la chiamano Valle d’Aosta… -

Agenzia ANSA

Exploit per la spedizione ""The way for the K2...la montagna impossibile" formata daalpine valdostane in Karakorum (Pakistan). Tutti i sei membri del team - Marco Camandona, 'veterano' degli Ottomila (ne ha saliti 10 su 14), Francois Cazzanelli, Emrik Favre, Jerome Perruquet, ...'Purtroppo ieri sulla Marmolada sono morte anche delle, come è anche successo in passato ... Secondo Gajer, è auspicabile un dibattito su come stia cambiando l'in alta quota per trarre ... Alpinismo: guide alpine valdostane scalano Nanga Parbat Exploit per la spedizione ""The way for the K2...la montagna impossibile" formata da guide alpine valdostane in Karakorum (Pakistan). (ANSA) ...Strage sulla Marmolada, Stefano Ardito: «Grande dolore per le vittime. Un esempio devastante degli effetti del cambiamento climatico, ma ora non si possono chiudere i sentieri. Caccia ...