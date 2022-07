A Taranto il settore subacqueo della Protezione Civile

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 4 luglio 2022) Nasce anche “ERA Magna Grecia”, con finalità di ricerca e soccorso in mare. Il servizio, fortemente voluto dal vicesindaco Fabrizio Manzulli e dall’intera Amministrazione comunale, sarà ancor più a disposizione delle persone in difficoltà, grazie ad esperti dell’ambiente marino. E.R.A. Magna Grecia ha deciso di intraprendere questa nuova avventura con l’attivazione del “Subacquei Ricerca e Soccorso” (sino a ieri mancante a), in collaborazione con l’Asd Enjoy Your Dive TA, associazione sportiva altamente professionale nel, presieduta da Luca Pellicoro che ha subito accolto l’invito del vicesindaco. Nata nel 2015, l’E.R.A. svolge diversi servizi, tra cui attività diTelecomunicazioni emergenza, con la presenza di molti radioamatori nel gruppo. E’ attivo ...