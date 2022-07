Wimbledon 2022, troppo Nadal per Sonego: azzurro ko in tre set (Di domenica 3 luglio 2022) Il match dei sogni di Lorenzo Sonego si è trasformato, ben presto, in un incubo programmato. La sfida valevole per il terzo turno del torneo di Wimbledon 2022 è terminata con la netta vittoria di Rafa Nadal sul tennista nostrano. Il piemontese non è riuscito ad arginare lo strapotere tecnico dello spagnolo che si è imposto agevolmente sull’azzurro. Il tennis italiano, adesso, potrà contare solo su Jannik Sinner, ultimo superstite della racchetta dello Stivale. Wimbledon 2022, super Nadal contro Sonego Rafa Nadal passa agli ottavi di finale di Wimbledon 2022. Lorenzo Sonego si ferma dinnanzi alla leggenda vivente del tennis internazionale conservando l’onore delle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 luglio 2022) Il match dei sogni di Lorenzosi è trasformato, ben presto, in un incubo programmato. La sfida valevole per il terzo turno del torneo diè terminata con la netta vittoria di Rafasul tennista nostrano. Il piemontese non è riuscito ad arginare lo strapotere tecnico dello spagnolo che si è imposto agevolmente sull’. Il tennis italiano, adesso, potrà contare solo su Jannik Sinner, ultimo superstite della racchetta dello Stivale., supercontroRafapassa agli ottavi di finale di. Lorenzosi ferma dinnanzi alla leggenda vivente del tennis internazionale conservando l’onore delle ...

