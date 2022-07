Una Vita, anticipazioni 4 luglio 2022: Genoveva ruba una delle lettere di Rodrigo (Di domenica 3 luglio 2022) Genoveva vorrà a tutti i costi scoprire chi sia Rodrigo Lluch e perché suo marito non voglia dirglielo. La donna per raggiungere il proprio scopo, nel corso della puntata Una Vita in onda il 4 luglio 2022, approfitterà di un blackout per rubare una delle lettere del chimico che Aurelio tiene custodite nel cassetto della sua scrivania. Una Vita, trama 4 luglio 2022: lo strano dialogo tra Aurelio e Luis Mañas Luis Mañas, lo scagnozzo di Aurelio incaricato di acquistare i locali di Acacias, fallirà nel suo compito e per tale motivo, il Quesada lo manderà a chiamare perché avrà la necessità di parlargli. L'uomo, gli farà presente che non è per nulla soddisfatto del suo operato visto che ha urgente bisogno ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 3 luglio 2022)vorrà a tutti i costi scoprire chi siaLluch e perché suo marito non voglia dirglielo. La donna per raggiungere il proprio scopo, nel corso della puntata Unain onda il 4, approfitterà di un blackout perre unadel chimico che Aurelio tiene custodite nel cassetto della sua scrivania. Una, trama 4: lo strano dialogo tra Aurelio e Luis Mañas Luis Mañas, lo scagnozzo di Aurelio incaricato di acquistare i locali di Acacias, fallirà nel suo compito e per tale motivo, il Quesada lo manderà a chiamare perché avrà la necessità di parlargli. L'uomo, gli farà presente che non è per nulla soddisfatto del suo operato visto che ha urgente bisogno ...

