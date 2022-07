Stefano Gheller chiede il suicidio assistito: "Non vado in Svizzera, voglio morire nel mio paese" (Di domenica 3 luglio 2022) Ha scritto tutto quel che aveva da dire in una lettera inviata all’Usl 7 Pedemontana: "Chiedo di attivare con urgenza la procedura prevista per l’accesso legale al suicidio medicalmente assistito". L'appello arriva dal... Leggi su europa.today (Di domenica 3 luglio 2022) Ha scritto tutto quel che aveva da dire in una lettera inviata all’Usl 7 Pedemontana: "Chiedo di attivare con urgenza la procedura prevista per l’accesso legale almedicalmente". L'appello arriva dal...

Pubblicità

fattoquotidiano : Suicidio assistito, Stefano Gheller: “Sono attaccato a un respiratore da 10 anni. Voglio avere il diritto di farlo” - Tg3web : Stefano Gheller ha 49 anni e convive dalla nascita con la distrofia muscolare. Ha preso carta e penna e scritto ai… - ilbassanese : Luca Zaia: «Andrò a trovare Stefano Gheller» - bobpelu : RT @fanpage: 'Tutti i giorni penso al modo in cui morirò e immagino che quel giorno mi sentirò sollevato all'idea di non fare più così tant… - Lucavad72 : RT @fanpage: 'Tutti i giorni penso al modo in cui morirò e immagino che quel giorno mi sentirò sollevato all'idea di non fare più così tant… -